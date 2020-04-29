حملة تفتيش على محلات الأغذية والصيدليات بمدن سيناء

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملة تفتيش علي محلات بيع الاغذية ، تطبيقا لقرار اللواء محافظ شمال سيناء رقم ٥٧لسنه ٢٠٢٠ م بشان تشكيل لجنه مشتركه من مديريه الصحه والتموين للمرور علي محلات بيع الاغذيةحيث تم ضبط ٧٠٠لتر مشروبات غازيه وعصائر منتهيه الصلاحيه و٢٠٠ كيلو اغذيه مختلفه منتهيه الصلاحيه كما تم تحرير ٣ محاضر بالكميات التي تم ضبطها.وتم تحرير ٨ محاضر للقرار ٩٦ و ٧ محاضر للقرار ٩٧، ولازالت اللجنه مستمره لتأمين الاغذيه التي يتم بيعها للمواطنين فى شمال سيناءوفي إدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء ، تم احالة 22 موظفا للتحقيق لتقصيرهم فى عملهم ، جاء ذلك أثناء قيام الدكتور على محمد حسن ، مدير الادارة، بالمرور على وحدات "الكرامة، والمريح "،لمتابعة انتظام العمل ،والاطمءنان علي تقديم الخدمة الصحية للمواطنين .وطالب مدير إدارة بئر العبد الصحية بضرورة الالتزام بتواجد النوبتجيات المسائية في كافة مواقع تقديم الخدمة سواء في المستشفيات او الوحدات الصحية .وفى سياق متصل، تم بالتعاون بين الادارة الصحية ببئر العبد وادارة التموين، تنفيذ حملة التفتيش على صيدليات بئر العبد للتأكد من صلاحية الأدوية المباعة.اقراء ايضا