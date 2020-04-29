AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة تفتيش على محلات الأغذية والصيدليات بمدن سيناء

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:40 م
حملة تفتيش علي محلات
حملة تفتيش علي محلات الاغذية و الصيدليات بمدن سيناء
Advertisements
احمد صالح
نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملة تفتيش علي محلات بيع الاغذية ، تطبيقا لقرار اللواء محافظ شمال سيناء رقم ٥٧لسنه ٢٠٢٠ م بشان تشكيل لجنه مشتركه من مديريه الصحه والتموين للمرور علي محلات بيع الاغذية

حيث تم ضبط ٧٠٠لتر مشروبات غازيه وعصائر منتهيه الصلاحيه و٢٠٠ كيلو اغذيه مختلفه منتهيه الصلاحيه كما تم تحرير ٣ محاضر بالكميات التي تم ضبطها.

وتم تحرير ٨ محاضر للقرار ٩٦ و ٧ محاضر للقرار ٩٧، ولازالت اللجنه مستمره لتأمين الاغذيه التي يتم بيعها للمواطنين فى شمال سيناء

وفي إدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء ، تم احالة 22 موظفا للتحقيق لتقصيرهم فى عملهم ، جاء ذلك أثناء قيام الدكتور على محمد حسن ، مدير الادارة، بالمرور على وحدات "الكرامة، والمريح "،لمتابعة انتظام العمل ،والاطمءنان علي تقديم الخدمة الصحية للمواطنين .

وطالب مدير إدارة بئر العبد الصحية بضرورة الالتزام بتواجد النوبتجيات المسائية في كافة مواقع تقديم الخدمة سواء في المستشفيات او الوحدات الصحية .

وفى سياق متصل، تم بالتعاون بين الادارة الصحية ببئر العبد وادارة التموين، تنفيذ حملة التفتيش على صيدليات بئر العبد للتأكد من صلاحية الأدوية المباعة.

اقراء ايضا
الحطب أداة الطهي قديما في رمضان بقرى سيناء.. الحال تبدل باستعمال البوتاجاز لإعداد الوجبات أو شرائها جاهزة.. تفاصيل


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعدام 7 أطنان مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة بالبحيرة

صحة الوادي: إعدام مليون و200 ألف قرص ترامادول منتهي الصلاحية

ضبط مجزر يبيع هياكل الدواجن الفاسدة بالقليوبية

رش شوارع طور سيناء بالمطهرات وإخضاع العاملين بالأغذية للفحص

لإجراء الكشف الطبي لها.. حصر أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء

ضبط وإعدام 2406 كجم من الأغذية الفاسدة بالبحيرة

ترشيحاتنا

مشادة على الهواء بين نقيب الإعلاميين ومحامي رامز جلال.. فيديو

مرتضى منصور: ضيوف رامز جلال يتعرضون للتحرش.. فيديو

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر وماركة سلسلة ياسمين صبري فى أحدث ظهور لها

لهذه الأسباب لا يمكن لأحد وقف برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

فيديوجراف.. 3 أسباب وراء استمرار رامز مجنون رسمي

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب ياسمين رئيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مصلون يؤدون صلاة الجماعة أمام باب المسجد في الرياض.. فيديو

شاهد.. إنتاج قياسى لـ رولزرويس ولكن ليس سيارات فاخرة.. تعرف عليه

شاهد انهيار مسئولة الصحة الإسبانية على الهواء بسبب كورونا| فيديو