100 مليون جرعة من لقاح كورونا.. ترامب: لم أتصور يوما إغلاق الاقتصاد بسبب عدو خفي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يتصور يومًا أن يغلق اقتصاد البلاد بسبب عدو خفي، لكن هذا التصرف جاء على النحو الصحيح.





وقال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب تخطط لتسريع عملية تطوير لقاح لفيروس كورونا، فضلا عن تجهيز 100 مليون جرعة بنهاية العام الجاري.





وكانت شركة جلعاد ساينس الأمريكية، قالت اليوم الأربعاء، إن علاجها، ريمديسيفير، نجح في تجربة حاسمة له لعلاج فيروس كورونا المستجد.





وذكرت الشركة الأمريكية وفق ما نقلته صحيفة "بيزنس إنسايدر" أنها لا تزال تجري اختبارات سريرية على الدواء المضاد للفيروسات.





وتابعت الشركة أن العقار أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.





وذكرت جلعاد أن إحدى هذه الدراسات، التي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، أظهرت فاعلية عمل الأدوية. فيما لم تقدم الشركة بيانات إضافية عن الدواء.





وأضافت الشركة أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية سيقوم بالإعلان عن نتائج التجارب في مؤتمر صحفي.



