مرتضى منصور: ما يقدمه رامز جلال إعلام وليس ترفيهاً.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، إن رجل الأعمال والصناعة، النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، التزم بالقانون عندما قامت نقابة الإعلاميين بوقف برنامج النائب والإعلامى مصطفى بكرى، التزم الجميع وتوقف بكري لحين تقنين أوضاعه.

وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على "قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن "أبوالعينين ملتزم بالقانون ولا أحد يتدخل فى قواعد القانون ولذلك رامز جلال عليه أن يحترم القانون".





ولفت مرتضى منصور، إلى أن إم بي سي مصر لا تلتزم بالقانون ومصرة على استمرار عرض برنامج رامز مجنون رسمى.

وأشار مرتضى منصور، إلى أن هناك بعض المعلنين على إم بي سي مصر قام بإزالة الإعلان واطالب الجميع بإزالة الإعلانات من البرنامج.

وأكد مرتضى منصور أن ما يقدمه رامز جلال إعلام وليس ترفيه، والقانون يطبق عليه.