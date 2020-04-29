احتجاجات وقطع طرق واشتباكات مع الشرطة والجيش في لبنان

ذكرت تقارير إعلامية لبنانية، إن الأمور في البلاد تسير إلى مزيد من التعقيد مع توافد المتظاهرين على الشوارع في ظل ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.





أفادت التقارير بقيام المتظاهرين بقطع طرقات في عدد من أحياء العاصمة اللبنانية بيروت، وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن عددا من المتظاهرين تجمعوا أمام مصرف لبنان في الحمراء؛ احتجاحًا على ارتفاع سعر صرف الدولار والمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة.





ورشق بعض منهم المبنى بالحجارة والمفرقعات النارية، إضافة إلى رمي قنابل المولوتوف ما أدى إلى اشتعال بعض النوافذ في المصرف.





فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الجيش اللبناني في طرابلس.





كما تجري مواجهات بين الجيش والمحتجين بين ساحتي الساعة والشراع في الميناء.