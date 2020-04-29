الإمارات تعلن عودة النشاط الكروي في أغسطس المقبل

قرر اتحاد الكرة الإماراتي، اليوم الأربعاء، عودة النشاط الكروي في الدولة في شهر أغسطس المقبل بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم و مراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت.





وكان اتحاد الكرة أوقف النشاط الكروي في نهاية مارس الماضي كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكانت الإمارات قد أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".





وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أجرت وزارة الصحة الإماراتية أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.





وسجلت الإمارات 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليصل الإجمالي إلى 11,380 حالة.





وسجلت الصحة الإماراتية 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لمصابين من جنسيات مختلفة كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 89 شخصا.





وتعافى 91 شخصا جديدا وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء2,181 حالة.





ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلى 3 ملايين و160 ألف شخص، والوفيات إلى 219 ألفا، والمتعافين إلى 974 ألفا.