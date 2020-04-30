حبس عصابة سرقة رواد البنوك في الوايلي

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، بحبس عصابة، 4 ايّام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة رواد البنوك باسلوب النشل وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي 10 الاف جنيه.





وأدلت المتهمة " بدور" باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق، واقرت انها قامت بالاشتراك مع المتهمة الثانية وتدعي " ندي " 23 سنة بتكوين تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك باسلوب النشل وعقب قيام المتهمة الثانية بمتابعة احد الأشخاص أثناء حصوله على المبالغ المالية تقوم هى بإلقاء نفسها امام المجني عليه مغشية عليها وأثناء قيامه بافاقتها تقوم المتهمة الرئيسية بالاحتكاك بالمجني عليه والاستيلاء على المبالغ المالية التي بحوزته عن طريق النشل وتفر هاربة، وتقوم باقتسام الأموال بينهما مناصفة.





وأوضحت انها لم تكن الواقعة الأولي لهما، وواجهت النيابة المتهمتين بتحريات المباحث.



