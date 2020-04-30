تكتبك عند الله من الظالمين.. الأزهر يحذر من 3 أفعال شائعة نهى عنها الله

قال الله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» الآية 11 من سورة الحجرات، في تفسيرها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله تعالى في الآية الكريمة يقول يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته؛ امتنعوا واحذروا من الوقوع في السخرية والاستهزاء من بعض.





وأوضح « مركز الأزهر » في شرحه للآية الكريمة، أن السخرية والاستهزاء تعد من الأمور الذي يوغر الصدور وينمي العداوات، وعسى أن تسخر ممن هو أعلى منك شأنًا عند الله وأفضل، فقال تعالى: « عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ».





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وأضاف أن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ بمساوئ الأخلاق، كما ورد في قوله تعالى : « وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ » ، أي لا تتبادلوا النداء بقبيح الألقاب، ولا يلمز أحدكم أخاه بكلمات فيها التقليل والاحتقار.





وتابع: فالمؤمن يحافظ على مشاعر إخوانه ويحرص على دوام مودتهم، ومن وقع في ذلك فإنما وقع في فسق يقلل من إيمانه، ومن أصر على مثل هذه المسالك فقد ظلم نفسه قبل إخوانه لما سيلاقيه من تبعات أفعاله يوم القيامة، حيث قال المولى عز وجل: « وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»