AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تكتبك عند الله من الظالمين.. الأزهر يحذر من 3 أفعال شائعة نهى عنها الله

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:00 ص
تكتبك عند الله من
تكتبك عند الله من الظالمين .. الأزهر يحذر من 3 أفعال شائعة
Advertisements
أمل فوزي
قال الله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» الآية 11 من سورة  الحجرات، في تفسيرها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله تعالى في الآية الكريمة يقول يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته؛ امتنعوا واحذروا من الوقوع في السخرية والاستهزاء من بعض.

وأوضح «مركز الأزهر» في شرحه للآية الكريمة، أن السخرية والاستهزاء تعد من الأمور الذي يوغر الصدور وينمي العداوات، وعسى أن تسخر ممن هو أعلى منك شأنًا عند الله وأفضل، فقال تعالى: « عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ».

اقرأ أيضًا.. دعاء الرزق بعد صلاة الفجر من 37 كلمة لقضاء الدين وانجاب البنين وتنزل الخيرات

وأضاف أن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ بمساوئ الأخلاق،  كما ورد في قوله تعالى : « وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ » ، أي لا تتبادلوا النداء بقبيح الألقاب، ولا يلمز أحدكم أخاه بكلمات فيها التقليل والاحتقار.

وتابع: فالمؤمن يحافظ على مشاعر إخوانه ويحرص على دوام مودتهم، ومن وقع في ذلك فإنما وقع في فسق يقلل من إيمانه، ومن أصر على مثل هذه المسالك فقد ظلم نفسه قبل إخوانه لما سيلاقيه من تبعات أفعاله يوم القيامة، حيث قال المولى عز وجل: « وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يهدد السِّلم المُجتمعي.. الأزهر يحذر لاعبي الأهلي والزمالك من التعصب الرياضي

إمام المسجد النبوي يحذر من 11 إثما منتشرة بين الناس جزاؤها جهنم

بتهمة الترويج كذبا لإصابته بكورونا.. قرار من النائب العام بشأن التنمر على شاب صيني على الدائري

حكم من يتهكم أو يخوف الناس من المصاب بمرض معد .. مستشار المفتي يجيب

الإفتاء: التهكم والسخرية من المبتلين والتخويف منهم من الكبائر

فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.. 17 حقيقة عنها قد لا تعرفها

ترشيحاتنا

منتخب الصالات يبدأ الاستعداد لبطولة العالم بـ الفيديو كونفرانس

حمادة صدقي يعلن موقف الأهلي النهائي بخصوص انضمام نجم الأحمر لسموحة ..فيديو

الملكة إليزابيث تهدي كيت ميدلتون هدية غير متوقعة في عيد زواجها

حكم جماع الزوجة في رمضان .. الأزهر: 15 حقيقة عنه وتفاصيل لا يعرفها الكثيرون

حكم من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يؤذن .. الإفتاء: فسد صومه

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30 - 4 - 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أحلى؟.. بـ6 إطلالات مختلفة سيرين عبد النور تبهر متابعيها

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير