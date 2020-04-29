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تكنولوجيا

تعرف على موعد إطلاق أحدث محمول لـ هونر العالمية في مصر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
تطلق شركة هونر فى مصر احدث اعضاء عائله 9x  الجديد وهو 9x lite  بعد نجاح هواتفها من نفس السلسله وتحقيقهم لنسبه مبيعات مرتفعة وهي 9x لايت و9x pro .

ومن المتوقع ان يحدث  الهاتف المنتظر بإمكانياته وسعره  طفره فى سوق الهواتف المحمول ،حيث ان ابرز امكانياته هو السعه التخرينيه للهاتف وهى ١٢٨ جيجا ، بالاضافه الي انه مصنع من الزجاج وليس البلاستيك وهى الامكانيات التى تستخدم فى هواتف الفئه السعرية الكبيره، بينما سينطلق هذا الهاتف ضمن هواتف الفئه السعريه الغير مرتفعه والتي تقترب من الـ ٣٠٠٠ جنيه، واكدت الشركة ان السعر الرسمى سيعلن خلال حفل الاطلاق.

وينطلق الهاتف فى حفل خاص عبر وسائل الانترنت وذلك خلال الاسبوع القادم  فى ٦ مايو فى الثامنه مساء، وذلك تماشيا مع خطه البلاد فى الاعتماد علي وسائل التعامل عن البعد.
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