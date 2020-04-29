بين التهويل والتهوين.. استشاري يحسم الجدل: معظم وفيات كورونا تحدث قبل وصولها للمستشفيات.. فيديو

قال محمود فريد، استشاري أمراض الباطنة و السكر بجامعة بني سويف، إن معظم وفيات فيروس كورونا تحدث قبل الوصول إلي المستشفي، معقبا: إنكار الإصابة بالفيروس لن يفيدك، وينبغى احترام المواطنين للمصاب بالفيروس، لأن الإنسان المصاب كلنا ممكن نكون مكانه



وأضاف محمود فريد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج"الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه من الضرورى التوجهة إلي أقرب مستشفي فور الشعور بأعراض فيروس كورونا، لافتا إلي أن فيروس كورونا فى بدايته يمكن السيطرة عليه بسهولة.



وأوضح استشاري أمراض الباطنة و السكر بجامعة بني سويف، أن كلما تأخر المريض فى الكشف عن اصابتة كلما قام الجسم بمصارعة الفيروس ما يؤدى إلي ضعفة بالتالي صعوبة انقاذه.



وتابع: إلي بيتأخر لازم يعرف أن فرصة نجاته أقل لأنه هو إلي اتأخر.



واضاف: ليس كل من لديه برد مصاب بفيروس كورونا، وليس كل مصاب بفيروس كورونا أصبح خطرا على المجتمع، الأمر كله ينحصر بين التهويل والتهوين.





