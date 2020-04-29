AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بين التهويل والتهوين.. استشاري يحسم الجدل: معظم وفيات كورونا تحدث قبل وصولها للمستشفيات.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال محمود فريد، استشاري أمراض الباطنة و السكر بجامعة بني سويف، إن معظم وفيات فيروس كورونا تحدث قبل الوصول إلي المستشفي، معقبا: إنكار الإصابة بالفيروس لن يفيدك، وينبغى احترام المواطنين للمصاب بالفيروس، لأن الإنسان المصاب كلنا ممكن نكون مكانه

وأضاف محمود فريد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج"الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه من الضرورى التوجهة إلي أقرب مستشفي فور الشعور بأعراض فيروس كورونا، لافتا إلي أن فيروس كورونا فى بدايته يمكن السيطرة عليه بسهولة.

وأوضح استشاري أمراض الباطنة و السكر بجامعة بني سويف، أن كلما تأخر المريض فى الكشف عن اصابتة كلما قام الجسم بمصارعة الفيروس ما يؤدى إلي ضعفة بالتالي صعوبة انقاذه.

وتابع: إلي  بيتأخر لازم يعرف أن فرصة نجاته أقل لأنه هو إلي اتأخر.

واضاف: ليس كل من لديه برد مصاب بفيروس كورونا، وليس كل مصاب بفيروس كورونا أصبح خطرا على المجتمع، الأمر كله ينحصر بين التهويل والتهوين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشارى: تناول اللحوم مع الخضروات في بداية الوجبة يحافظ على مستوى السكر بالدم

كيف تحمي نفسك من مرض السكر .. شاهد

أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من تناول أكثر من 10 ملاعق سكر يوميا.. فيديو

وزير الأوقاف عن كورونا: يجب الابتعاد عن التهويل والتهوين

بعد تسجيلها أول حالة مصابة بـ كورونا.. الصحة المغربية تكشف آخر التطورات

بعد إصابة 15 مصريا بـ الفيروس.. 11 سؤالا وجوابا عن كورونا

ترشيحاتنا

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب ياسمين رئيس

أول منشور من رامز جلال بعد قرار وقف برنامجه.. رامز مجنون رسمي

يتحدث وهو يبكي.. رامز جلال: أنا الضغط عليا كتير في حياتي

خطة التعايش مع الفيروس.. الحكومة: 4 أسلحة جديدة لمواجهة خطر كورونا.. فيديو

متجيش بفستان ولا جيبة.. كيف يتم إبلاغ النجمات في رامز مجنون رسمي

سيظهر على الشاشة بالقانون.. محام يصدم نقابة الإعلاميين بشأن رامز جلال.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مصلون يؤدون صلاة الجماعة أمام باب المسجد في الرياض.. فيديو

شاهد.. إنتاج قياسى لـ رولزرويس ولكن ليس سيارات فاخرة.. تعرف عليه

شاهد انهيار مسئولة الصحة الإسبانية على الهواء بسبب كورونا| فيديو