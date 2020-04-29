AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب صورة شبيهتها.. ليلى علوي تجتاح تويتر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:10 م
ليلى علوي وشبيهتها
ليلى علوي وشبيهتها
Advertisements
سعيد فراج
تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ظهور شبيهتها لى وسائل التواصل الاجتماعي، وتعليقها على هذه الصور. 

ونشرت ليلى علوي، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها سيدة تشبهها إلى حد كبير جدًا، وعلقت على الصور قائلة: «سبحان الله يخلق من الشبه أربعين». 

وانهالت التعليقات والإعجابات على ليلى علوي، فعلق متابع قائلًا: «بس انتى احلى من الــ ٣٩»، وكتب آخر: «لا ليلى احلى واجمل بكتييير ربي يحفظها من كل سوء»، وكتب آخر: «انا فكرتها انتي لما شفت الصورة جميله وهتفضلي أجمل». 

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان احدث ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎.

وكان احدث ‏أعمال ليلى علوي ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.  

فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" بطولة منة شلبى وصابرين وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وإنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبد الله ويسرى نصر الله ومن إنتاج أحمد السبكى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي

يخلق من الشبه 40 .. شبيهة ليلى علوي تشعل تويتر.. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد خالد صالح يعلق على ظهوره في مسلسل الاختيار.. شاهد

آكلي لحوم البشر.. دولة عربية كانت أخطر مكان على الأرض.. صور

وزير التعليم يضبط طلابا يعقدون اتفاقية غش عبر فيسبوك .. تفاصيل

حجب إشارة MBC مصر.. محام: ما يقدمه برنامج رامز جلال جريمة.. فيديو

البابا تواضروس يكشف مسلسله المفضل في رمضان.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. 51 مليون جنيه للاستغناء عن أزارو.. وفايلر يتسبب في أزمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر

شاهد.. مصلون يؤدون صلاة الجماعة أمام باب المسجد في الرياض.. فيديو

شاهد.. إنتاج قياسى لـ رولزرويس ولكن ليس سيارات فاخرة.. تعرف عليه