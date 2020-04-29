بسبب صورة شبيهتها.. ليلى علوي تجتاح تويتر

ونشرت ليلى علوي ، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها سيدة تشبهها إلى حد كبير جدًا، وعلقت على الصور قائلة: «سبحان الله يخلق من الشبه أربعين».





وانهالت التعليقات والإعجابات على ليلى علوي، فعلق متابع قائلًا: «بس انتى احلى من الــ ٣٩»، وكتب آخر: «لا ليلى احلى واجمل بكتييير ربي يحفظها من كل سوء»، وكتب آخر: «انا فكرتها انتي لما شفت الصورة جميله وهتفضلي أجمل».



