تعقيم عدة قرى في بلبيس بعد ظهور 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. صور

شنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، حملات تعقيم وتطهير لقرى "الكفر القديم وكفر إبراهيم وإنشاص والسعيدية وسلمنت" عقب الاشتباه في إصابة أشخاص بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت أعمال التطهير والتعقيم تطهير جميع شوارع القري والأماكن الحيوية بالإضافة إلي العزل المنزلي للأسر المخالطة للحالات المصابة بالفيروس.

وتم تطهير وتعقيم كافة شوارع قرية "كفر القديم" التابعة للوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي وتطهير وتعقيم شوارع قرية "السعيدية" وقرية "سلمنت" التابعتين للوحدة المحلية بإنشاص الرمل وتطهير وتعقيم عدد من المناطق داخل مركز ومدينة بلبيس (شارع 6 أكتوبر - منطقه خلف محطة القطار).

وأكد مصدر بديوان عام مركز بلبيس أنه شهد المركز اليوم إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بواقع حالتين في مدينة بلبيس (شارع 6 أكتوبر - منطقة خلف محطة القطار) وحالة بالكفر القديم التابع للوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي، وحالتين بالوحدة المحلية بإنشاص بقرية السعيدية وقرية سلمنت".