تجديد حبس عاطلين لاتجارهما في الهيروين بالقاهرة الجديدة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس عاطلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 255 جرام هيروين قبل ترويجهما على عملائهما بدائرة القسم.





وقررت نيابة القاهرة الجديدة، فى وقت سابق، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحياز 255 جرام هيروين قبل ترويجهما على عملائهما بدائرة القسم.





وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جراما، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول).





جاء ذلك خلال حملات مكبرة، شنتها أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث< لضبط الخارجين عن القانون.



