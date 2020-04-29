أمير كرارة يتصدر تويتر بعد عرض الحلقة 6 من مسلسل الاختيار.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#امير_كرارة بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:
مشهد امير كراره مع بنته وبعده الفيديو الحقيقي للشهيد احمد المنسي مع بنته خلاني اعيط ولا كانه مشهد موت الشهداء في سينا الاب مش بيتعوض #امير_كراره.
#أمير_كرارة
مش أعدت اكتشاف نفسك بس .. انت اعدت روح منسية جوانا كلنا كانت مستنية حد يدوس عالزناد... فكرتني بأحلى ايام يا عم والله
حقيقي كنت بدمع علي مشهد المنسي الحقيقي مع بنته
ربنا يرحم كل الشهداء #أمير_كرارة
لما احنا كا مشاهدين كل حلقه بندمع امال اهالى الشهداء وزوجه منسى واولاده الى كل يوم بيتفتح فيهم الجرح لما يتفرجوا على المسلسل يعملوا ايه . وجع قلب والله ربنا يرحم ابطالنا ويدخلهم فسيح جناته #امير_كراره.
ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد العقيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار " الذي سيتم عرضة خلال شهر رمضان 2020 ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.
وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.