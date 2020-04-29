أمير كرارة يتصدر تويتر بعد عرض الحلقة 6 من مسلسل الاختيار.. شاهد





وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:





‏مشهد امير كراره مع بنته وبعده الفيديو الحقيقي للشهيد احمد المنسي مع بنته خلاني اعيط ولا كانه مشهد موت الشهداء في سينا الاب مش بيتعوض ‎#امير_كراره.





‏‎#أمير_كرارة

مش أعدت اكتشاف نفسك بس .. انت اعدت روح منسية جوانا كلنا كانت مستنية حد يدوس عالزناد... فكرتني بأحلى ايام يا عم والله





‏حقيقي كنت بدمع علي مشهد المنسي الحقيقي مع بنته





ربنا يرحم كل الشهداء ‎#أمير_كرارة





‏لما احنا كا مشاهدين كل حلقه بندمع امال اهالى الشهداء وزوجه منسى واولاده الى كل يوم بيتفتح فيهم الجرح لما يتفرجوا على المسلسل يعملوا ايه . وجع قلب والله ربنا يرحم ابطالنا ويدخلهم فسيح جناته ‎#امير_كراره.





ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد العقيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار " الذي سيتم عرضة خلال شهر رمضان 2020 ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.





وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#امير_كرارة بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار.