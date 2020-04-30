تجديد حبس عاطلين لاتجارهما فى الهيروين بمدينة بدر

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة بدر.





وكانت قد قررت فى وقت سابق قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجهما على عملائهما بدائرة القسم.





تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ،وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جراما، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول) .



