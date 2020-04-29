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أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح تدريجي للمدارس في العالم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
مع انخفاض حدة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ومن خلال مؤشراتها في العالم، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أن اغلاق المدارس والجامعات ، سيرفع قريبا، وأن العالم بدأ في بعض دوله يفتح المؤسسات التعليمية تدريجيًا، وفق ما ذكرت صحف دولية.


وذكرت أنه  " في منتصف أبريل شمل إغلاق المدارس 1.5 مليار تلميذ وشاب وطفل من الحضانة إلى التعليم العالي في 195 بلدا. وبدأ هذا الرقم يتراجع لكن 1.3 مليار فرد في 186 بلدا لا يزالون محرومين من الدراسة".


وأوضحت أنه من أصل 195 دولة أغلقت مدارسها في أبريل، لم تعلن 128 أي جدول زمني لإعادة فتحها.


وبحسب اليونسكو أعادت الصين واليابان فتح 30 إلى 40% من مدارسها وفي بعض دول أوروبا الشمالية كالدنمارك والنروج أعيد فتح المدارس الابتدائية.


وطالبت المنظمة الدولية العالم بإعادة فتح تدريجي للمدارس خاصة في الدول الاكثر حرمانًا من التعليم.

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