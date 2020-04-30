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استغلوا رمضان.. تموين كفر الشيخ تكشف عن مصنع يروج لمنتجات منتهية الصلاحية ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:28 ص
التموين
التموين
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محمود محسن
أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية كفر الشيخ، أن أهالي المنطقة قدموا بلاغات تفيد بأن هناك مصنعًا يقوم بتغليف "كراتين رمضان"، ويقوم ببيعها للمواطنين الراغبين في أعمال الخير، وبها منتجات منتهية الصلاحية.



وأضاف "حبيب"، أثناء مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقمنا بإعدام المنتجات منتهية الصلاحية.



وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، "وجدنا داخل هذه الكراتين منتجًا من منتجات المصنع منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام".


وأشار إلى أن القائمين على المصنع استغلوا شهر رمضان للترويج لمنتجاتهم منتهية الصلاحية.


وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على المصنع والمنتجات الفاسدة.

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