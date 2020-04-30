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اقتصاد

التموين تعلن إجراءات احترازية بالمنافذ التابعة استعدادا لصرف الدعم لشهر مايو

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المخابز والبقالة التموينية ومنافذ "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية، بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء طرح السلع على المستهلكين وفترة عمل المنافذ.


وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي وجه الشركات والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا مع الحفاظ على خط سير العمل لتوفير السلع للمواطنين.


وأضاف "كمال"، أنه تم توجيه أصحاب المخابز والبدالين وجمعيتي والعاملين بالمجمعات الاستهلاكية بارتداء القفازات والكمامات الوقائية أثناء تنظيم سير العمل بصرف السلع والمواد الغذائية للمواطنين؛ لمنع الزحام والحفاظ على مسافات أمان بين المواطنين والعمل من الساعة 7 ص حتى 7 م.

كما أتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، استمرار صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر الجاري لإتاحة الحصول على سلع فارق النقاط طوال أيام الشهر لمنع الزحام.
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