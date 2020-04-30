التنظيم والإدارة يعلن آخر موعد لنشر كتب مسابقة كل يوم كتاب

ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من نشر آخر كتاب في إطار مسابقة "كل يوم كتاب" عبر تطبيق "اقرأ" التي نفذها بالتعاون مع وزارة الثقافة غدا الخميس.





وأكد الجهاز في بيان له أنه ينبغي على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الراغبين في الاشتراك بالمسابقة تسجيل بياناتهم عبر الرابط الالكتروني المقرر إتاحته على التطبيق ونشره على موقع التواصل الاجتماعي والموقع الاليكتروني الرسمي للجهاز.





وينبغي الاحتفاظ بالرقم الذي سيظهر عقب تسجيل البيانات لاستخدامه في الإجابة عن أسئلة المسابقة لاحقا التي من المقرر أن تكون جميعها من الكتب المتنوعة التي سبق نشرها على التطبيق الاليكتروني، وأنه لن يتمكن أحد من المشاركة بالمسابقة بدون تسجيل بياناته مسبقا.





ومن المقرر إتاحة الفرصة أمام الراغبين في قراءة الكتب أو تحميلها من التطبيق طوال شهر مايو المقبل، على أن يتم إتاحة تسجيل بيانات الراغبين في الاشتراك في المسابقة مطلع شهر يونيو القادم.



