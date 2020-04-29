أحمد ماهر: قنوات الإخوان استغلت تصريحا قديما لى انتقدت فيه دراما برمضان.. فيديو

أكد الفنان أحمد ماهر، إن هناك عددا من قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، استغلوا تصريح له أطلقه منذ عدة سنوات انتقد خلاله الدراما الرمضانية وقتها.
وأضاف ماهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن هذه القنوات بثت تلك التصريحات الأن من أجل تضليل المجتمع.
وتابع الفنان أحمد ماهر أن نقده الفني للدراما الرمضانية وقتها كان من أجل البناء ولكن ما يفعله أعداء الوطن الآن من عرض هذا التصريح الآن هو للهدم.
وأشار أحمد ماهر إلى أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما تبحث عن مدخل للهجوم على مصر .
وقال ماهر أن هؤلاء دائمًا ما يبحثون عن شماعة لتعليق "خبيتهم" عليها، من خلال فبركة الأخبار والفيديوهات.
وأضاف ماهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن هذه القنوات بثت تلك التصريحات الأن من أجل تضليل المجتمع.
وتابع الفنان أحمد ماهر أن نقده الفني للدراما الرمضانية وقتها كان من أجل البناء ولكن ما يفعله أعداء الوطن الآن من عرض هذا التصريح الآن هو للهدم.
وأشار أحمد ماهر إلى أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما تبحث عن مدخل للهجوم على مصر .
وقال ماهر أن هؤلاء دائمًا ما يبحثون عن شماعة لتعليق "خبيتهم" عليها، من خلال فبركة الأخبار والفيديوهات.