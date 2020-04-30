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تعليم

عميد آداب عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب الدراسات العليا

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:01 ص
صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية
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حسام الفقي
قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس إنه تم تحديد مصير طلاب الدراسات العليا وسوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء مدة الحظر مثل طلاب الفرق النهائية وهي بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة .


وأضاف عميد كلية الآداب أن طلاب الدراسات العليا عددهم قليل وان امتحانتهم في الاعوام الماضية كانت في شهر سبتمبر وأكتوبر منوها انه يلتقون محاضراتهم عن طريقة التعليم الالكتروني بأستمرار وأن المجلس الاعلي ترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

واوضح انه تم تحديد مصير طلاب النقل بشأن امتحاناتهم حيث تم الاكتفاء بعمل "سؤال بحثي ، ومقال بحثي، ومشروع بحثي " وسوف نعلن لجميع طلاب فرق النقل عبر الموقع الرسمي للكلية تفاصيل المشاريع البحثية خلال الايام القادمة تحديدا 7 مايو.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.


وبالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.


وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.


وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
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