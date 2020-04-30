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اقتصاد

زيادة حصص المطاحن والمخابز لتأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
اتخذت وزارة التموين عددا من الإجراءات الاحترازية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على صعيد آليات عمل منظومة السلع التموينية والخبز لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.

وقال حسين بودي رئيس رابطة أصحاب المطاحن إن أداء المطاحن مستقر ويشهد حركة إيجابية في إطار إجراءات الدولة لزيادة حصص المطاحن من القمح والمخابز من الدقيق لضمان توفير الخبز للمواطنين.
وأكد بودي في تصريحات ل صدى البلد أن القمح والدقيق والخبز متوفرون بشكل كبير وكاف وأنه لا مخاوف من حدوث أي عجز أو نقص مشيدا بإجراءات الحكومة العاجلة لتحقيق الأمن الغذائي في الظروف الراهنة.


 

وأشاد بودي بقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة حصص المطاحن والمخابز لمنع حدوث أزمات وهو ما عزز من أداء المطاحن خلال الأزمة.

 

وتواجه الأسواق عالميا ومحليا حالة من الركود بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدول في مواجهة وباء كورونا المستجد، فضلًا عن بعض الدول المنكوبة بسبب الوباء.
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