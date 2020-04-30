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أخبار البلد

نور توجه رسالة لمتابعيها بسبب شخصيتها بمسلسل البرنس.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:08 ص
نور
نور
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة اللبنانية نور مجموعة من الصور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من كواليس مسلسل البرنس.

وغردت نور على الصور قائلة "‏علا في شغلها الجديد، ادعولها ربنا يوفقها فيه يا جماعة ‎#البرنس ‎#رمضان٢٠٢٠‎#رمضان_كريم
‎#StayHome".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎أنتي يا نور نجمة، أينما وجدت أنرتي كل عملً تكونين فيه، كل الحب والاحترام والتقدير لك يا نور لبنان" و "‏‎رضوان مقلوب بالعربيه وانتي قاعده تتصوري طب ينفع كده" و "‏‎ماشاء الله تبارك الله".

وتشارك الفنانة اللبنانية نور في بطولة مسلسل البرنس وتدور  أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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