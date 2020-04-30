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توك شو

كنت بموت بالبطيء.. رسالة متعافى من فيروس كورونا للمصريين ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:16 ص
كورونا
كورونا
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محمود محسن
قال ممدوح جرجار، المتعافى من كورونا، إن التجربة كانت صعبة وقاسية جدًا، مستطردًا "أنا كنت قادر استحمل لكن أبنائى غير قادرين.. وربنا لا يكتبها على أحد لأن الموضوع مش هزار لازم كل واحد يخاف على نفسه، وللأسف الناس مستهترة بالفيروس".


وأضاف "جرجار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، "اكتشفنا أن زوجتى أصيبت مرة أخرى، ونقلت العدوى لنا جميعًا"، موضحًا أنه تعافى تمامًا، ولكن مازالت زوجته وابنين آخرين فى المستشفى يتلقون العلاج".


وأوضح أن زوجته دخلت المستشفى وخرجت بعد خمسة أيام وعقب خروجها شعرت أنا وابنى الكبير بأعراض شديدة ثم تدهورت صحة زوجتى مرة أخرى.


وأكد ممدوح جرجار، أن تجربته مع الفيروس القاتل مؤلمة، موضحًا أن زوجته ممرضة وأصيبت أثناء عملها، فنقلت العدوى إلى بقية الأسرة المكونة من 4 أبناء وأب وأم.


ووجه رسالة للمصريين، قائلا "أنا كنت بحس أنى بموت بالبطيء الموضوع مش هزار وربنا ما يكتبها على أحد".


وناشد "جرجار"، المصريين، الابتعاد عن التجمعات والتخلى عن العادات الاجتماعية حاليا، مثل "السلام والاحضان"، مشددًا على أنها أمور تنقل العدوى وعلينا جميعًا الحذر".
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