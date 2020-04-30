عضو العالمي للفتوى: القرض نوعان.. أحدهما حرام

هل القرض حلال أم حرام.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء في يومي الاثنين والأربعاء.





أوضح الشيخ محمد علي العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الاقتراض نوعان واحد حسن وآخر ربوي، مشيرا إلى أن القرض الحسن الذي يؤخذ بدون زيادة .





وأضاف: أما القرض الربوي أن يعطي المقرض للمقترض بالزيادة وهو قرض محرم وأحل الله البيع وحرم الربا إلا عند الضرورة .

هل اللبوس في نهار رمضان يفطر سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء في يومي الاثنين والأربعاء.









أجاب الشيخ محمد علي العليمي، عضو مركز الأزهر، أنه لو استطاع تأخيره لبعد الإفطار أفضل لكن إن لم تستطيع ويشترط هذه الإقماع في نهار رمضان فجائز، وهذه الأقماع لاتفطر إذا احتاج الإنسان إليه.





التوبة من كبائر الذنوب في نهار رمضان

أجاب الشيخ محمد علي العليمي عضو مركز الازهر العالمي للفتوى، عبر الفيسبوك، إن الله يغفر الذنوب جميعًا، لكن فاعل الكبيرة عليه الاجتهاد للتقرب إلى الله وقال تعالى " إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، وقال تعالى "ورحمتى وسعت كل شيء"، مشيرا إلى أن رحمة الله ستسعه لا محالة.





وأضاف: من ارتكب الكبائر عليه التوبة ويحقق أركانها، وهي أن يندم على ما فات وأن يعزم على عدم الرجوع لهذا الأمر مرة ثانية، وأن يكثر من الأعمال الحسنة.



