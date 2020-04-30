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حوادث

استئناف القاهرة تقرر مباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة من مايو

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:08 ص
المستشار بدرى عبد
المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة
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محمد عبدالله
اصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة القرار رقم 147 لسنة 2020 بمباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها أيضا اعتبارا من دور مايو المقبل.

وجاء في القرار:  بعد الإطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة فى 28 سبتمبر 2019 

  ونظرا لأن العمل فى قضايا طلبات القضاة وأسرهم سواء العاملين أو المتقاعدين ، ونظرا لأن تلك القضايا تنظر دون حضور الخصوم ولصالح العمل ، تقرر مباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها ايضا اعتبارا من دور مايو المقبل.

وعلى أعضاء المكتب الفنى بالمحكمة الحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثانى من شهر مايو 2020، وعلى المكتب الفنى تنفيذه.
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