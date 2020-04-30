استئناف القاهرة تقرر مباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة من مايو

اصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة القرار رقم 147 لسنة 2020 بمباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها أيضا اعتبارا من دور مايو المقبل.





وجاء في القرار: بعد الإطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة فى 28 سبتمبر 2019





ونظرا لأن العمل فى قضايا طلبات القضاة وأسرهم سواء العاملين أو المتقاعدين ، ونظرا لأن تلك القضايا تنظر دون حضور الخصوم ولصالح العمل ، تقرر مباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها ايضا اعتبارا من دور مايو المقبل.





وعلى أعضاء المكتب الفنى بالمحكمة الحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثانى من شهر مايو 2020، وعلى المكتب الفنى تنفيذه.