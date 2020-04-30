ملك بدوي تعتذر عن الظهور في لعبة النسيان

اعتذرت الفنانة الشابة ملك بدوي عن الظهور كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل «لعبة النسيان» للفنانة دينا الشربيني، المعروض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.





ملك كان من المفترض أن تلعب دور الزوجة الثانية لزوج دينا الشربيني بالمسلسل، وعلمنا أن الاعتذار سببه اختلاف الرؤية الإخراجية لأحمد شفيق عن المخرج هانى خليفة الذي كان قد اختارها للدور واعتذر نتيجة لجائحة الكورونا.



