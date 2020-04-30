ملك بدوي تعتذر عن الظهور في لعبة النسيان

اعتذرت الفنانة الشابة ملك بدوي عن الظهور كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل «لعبة النسيان» للفنانة دينا الشربيني، المعروض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.
ملك كان من المفترض أن تلعب دور الزوجة الثانية لزوج دينا الشربيني بالمسلسل، وعلمنا أن الاعتذار سببه اختلاف الرؤية الإخراجية لأحمد شفيق عن المخرج هانى خليفة الذي كان قد اختارها للدور واعتذر نتيجة لجائحة الكورونا.
المسلسل مأخوذ عن فورمات اجنبي قام بتمصيره تامر حبيب، ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.
وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت ومن إنتاج iProductions.