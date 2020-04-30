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بين الناس

بثينة تشكو وقف معاشها من التضامن منذ 3 أشهر

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة بثينة إبراهيم موسى المقيمة فى مدينة بلبيس فى محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حصولها على معاش المطلقات ويقدر بمبلغ 320 جنيهًا .

وقالت فى شكواها: فوجئت بتوقف الفيزا منذ ثلاثة أشهر وعدم حصولى على المبلغ المالى السابق  وعند ذهابى لمكتب الشئون الاجتماعية للسؤال عن سبب وقف الفيزا لم أحصل على تفسير .
 
 للتواصل مع القارئة  01283552232
رقم قومى    ٢٥٢٠٧١٥١٣٠٠٨٨٨

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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