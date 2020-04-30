موجز التوك شو: مشادة بين مرتضى منصور محامي رامز جلال و أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب كورونا.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الاربعاء مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





مشادة بين مرتضى منصور محامي رامز جلال.. فيديو

نشبت مشادة كلامية بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وأشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه "رامز مجنون رسمي".

ووجه المستشار مرتضى منصور، كلمات مما جعل المحامى بغلق الهاتف على الهواء، وهو ما جعل مرتضى منصور ينفعل على الهواء.



تغريم طارق حامد نصف مليون جنيه.. مرتضى منصور منفعلا: لن أترك رامز جلال.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، إن محامى رامز جلال عليه أن يعتذر للجمهور لما يقدمه رامز مع الفنانين.





وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن " مدير الصحة النفسية اعترض على برنامج رامز وقال إنه يتسبب فى مشكلات للأطفال".





الإعلاميين تصعد ضد رامز جلال: بلاغ للنائب العام

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن رامز جلال يقدم برنامجا إعلاميا وينطبق عليه جميع الشروط منها الحصول على تصريح من النقابة لمزاولة المهنة.



وأضاف نقيب الإعلاميين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن الكرامة حق لحقوق الإنسان ولا يجب المساس بها.

