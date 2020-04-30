موجز التوك شو: مشادة بين مرتضى منصور محامي رامز جلال و أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب كورونا.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الاربعاء مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
نشبت مشادة كلامية بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وأشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه "رامز مجنون رسمي".
ووجه المستشار مرتضى منصور، كلمات مما جعل المحامى بغلق الهاتف على الهواء، وهو ما جعل مرتضى منصور ينفعل على الهواء.
قال المستشار مرتضى منصور، إن محامى رامز جلال عليه أن يعتذر للجمهور لما يقدمه رامز مع الفنانين.
وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن " مدير الصحة النفسية اعترض على برنامج رامز وقال إنه يتسبب فى مشكلات للأطفال".
قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن رامز جلال يقدم برنامجا إعلاميا وينطبق عليه جميع الشروط منها الحصول على تصريح من النقابة لمزاولة المهنة.
وأضاف نقيب الإعلاميين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن الكرامة حق لحقوق الإنسان ولا يجب المساس بها.
قام الفنان رامز جلال بإطلاق كلمة خارجة فى حق الفنانة دينا الشربينى و ياسمين رئيس وقال رامز : انتى عامله فيها يا ياسمين البنت الصايعة وتاخدى دينا الشربينى وتروحوا ترقصوا كي كي وتروحى المهرجان ببجامة".
وتفاجأت الفنانة ياسمين رئيس عندما شاهد الفنان رامز جلال ببرنامجه رامز مجنون رسمي، وقالت : " أه ياقلبي.. انت هنا ليه.. استنه بس..الله يخرب بيتك .. انا اتخضيت لما شوفتك.. ودخلت ياسمين فى حالة ضحك ".
انفعل الإعلامى أحمد موسى، على الهواء وقال :" الناس خايفة من ايه أى حد بيعانى من اعراض كورونا عليه التوجه للمستشفي.
وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أنه لا عيب فى الإصابة بكورونا و علينا الأخذ بالأسباب و الحصول على العلاج.
وأوضح موسى، أن الموضوع بسيط وعلينا التعايش مع وباء كورونا لحين الوصول للقاح.
قال الإعلامى أحمد موسى، إن جميع المواطنين فى الغردقة عليهم الاطمئنان. موضحًا أن المصريين العائدين من السعودية لا يوجد أحد منهم مصاب.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن الكواشف السريعة و الاختبارات أكدت أن جميع الحالات سلبية ولا يوجد مصاب واحد.
نشبت مشادة كلامية بين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، و أشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، وذلك بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه" رامز مجنون رسمي".
وقال أشرف عبد العزيز محامى رامز جلال، إن رامز جلال يقدم برنامجا ترفيهيا وهو فى الأساس ممثل، وليس إعلاميا.
وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن المادة 93 لسنة 2016 تؤكد أن البرامج الترفيهية لا ينطبق عليها قانون الإعلاميين.
أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حل أزمة كورونا يأتى من عند الله والأمر بيده.
وأشار " البابا تواضروس " خلال لقاء ببرنامج " رأى عام" عبر فضائية " تن" إلى أنه لم تخطر بالبال إغلاق الكنائس وهذه للمرة الأولى تحدث في التاريخ، لكن صحة الإنسان أهم.
وأوضح "بابا الاسكندرية" أن أزمة فيروس كورونا جاءت في وقت حرج، منوها إلى أننا نحاول قدر الامكان على فكرة التباعد الاجتماعي.
قالت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103، إن ابنها الشهيد البطل يشهد الجميع له بحسن الخلق، مشيرة إلى أن محمد صلاح كان شخصا متدينا ومثالا للضباط المتدين الخلوق.
وأضافت «والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح» خلال لقائها مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة «صدى البلد» أنها شعرت بسعادة عارمة عندما سمعت عن مسلسل يسرد حياة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث، موضحة أن المسلسل يجسد البطولة الأخيرة التي جمعت الشهيدين أحمد منسي ومحمد صلاح.