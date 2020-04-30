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تعليم

إدارة الوافدين بالتعليم العالي تدعو محبى الفنون للدراسة بالجامعات المصرية

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:46 ص
أدرس في مصر
أدرس في مصر
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نهلة الشربيني
 أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استقبال الطلاب راغبي دراسة الفنون للطلاب في مصر للتقديم في 50 جامعة أهلية وخاصة في مصر وعلى رأس هذه الجامعات جامعة حلوان جامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط.


و قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدراة عملت على تقديم كل الوسائل الترفيهية للطلاب لتشجيعهم علي المذاكرة والتخفيف من وطأة الخوف والفزع من ازمة كورونا، مؤكدة أن هناك متابعة دورية من قبل الإدارة للوضع من خلال مكاتب الوافدين بالجامعات.


 

واضافت "كمال"، أن الإدارة استعدت لرمضان بإطلاق مسابقة أجمل فانوس، والتي أعلنت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان التصويت لها من خلال متابعي الصفحة الطلاب، وذلك بهدف أن يشعر الطلاب بأجواء رمضان ولا يشعرون بغربة في ظل وجودهم في مصر.



و أوضحت أن وزارة التعليم العالى  تطمئن على كافة الخدمات المقدمة والرعاية الصحية للطلاب بالإضافة إلى التواصل مع المكاتب الثقافية التابعة للسفارات فهي دايما في تواصل مع الوزارة للاطمئنان على كافة الإجراءات المتخذة لحماية الطلاب وتقديم كافة سبل الوقاية واستمرار منظومة التعليم عن بعد.


وأشارت رئيس الإدارة المركزية للوافدين، إلى أنه يتم الاطمئنان علي الطلاب من إدارات المدن الجامعية حول الأطعمة المقدمة والرعاية من الأطباء المتواجدين في المدينة ففي حالة شعور اي طالب بأي إرهاق أو تعب يكون هناك أطباء بالتنسيق مع نواب الجامعات ويتم الاستجابة الفورية لهم.
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