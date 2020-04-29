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رياضة

إبراهيم سعيد يكشف عن أهم المباريات في مسيرته برمضان.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:51 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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عمرو ابوبكر
قال إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن مباراة الترجي في تونس عام 2001 تُعد من أهم المباريات في مسيرته الكروية بشهر رمضان.

وأضاف سعيد في تصريحات مع الإعلامي إسلام صادق، أن مباراة الترجي كانت في رمضان وذلك عقب إنتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بالقاهرة وكان لقاء العودة في رمضان بتونس وقت الإفطار وتأهلنا للمباراة النهائية. 

وأكمل سعيد: حققنا اللقب بعد الفوز على صن داونز بمجموع المبارتين.

وأضاف سعيد أن هناك العديد من المباريات المهمة في مسيرتي لكن هذه المباراة تُعد خاصة لأنها أقيمت في ظروف صعبة ونجحنا في عبور كل العواقب لتحقيق اللقب.
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