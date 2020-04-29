إبراهيم سعيد يكشف عن أهم المباريات في مسيرته برمضان.. فيديو

قال إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن مباراة الترجي في تونس عام 2001 تُعد من أهم المباريات في مسيرته الكروية بشهر رمضان.





وأضاف سعيد في تصريحات مع الإعلامي إسلام صادق، أن مباراة الترجي كانت في رمضان وذلك عقب إنتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بالقاهرة وكان لقاء العودة في رمضان بتونس وقت الإفطار وتأهلنا للمباراة النهائية.





وأكمل سعيد: حققنا اللقب بعد الفوز على صن داونز بمجموع المبارتين.



