أهالى منطقة المعراج بالمعادى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

استغاثت السيدة سارة عباس ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، والتي تهدد سلامة المواطنين بمنطقة المعراج بالمعادى مجاوره 6 التابعة إلى محافظة القاهرة.





وقالت فى رسالتها : مطلوب القضاء على الكلاب الضالة والتي تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا، خاصة الأطفال





مناشدة المسئولين حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن .





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



