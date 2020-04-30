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بين الناس

أهالى منطقة المعراج بالمعادى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة سارة عباس ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، والتي تهدد سلامة المواطنين بمنطقة المعراج بالمعادى  مجاوره 6 التابعة إلى محافظة القاهرة.

وقالت فى رسالتها : مطلوب القضاء على الكلاب الضالة والتي تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا، خاصة الأطفال

مناشدة المسئولين حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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