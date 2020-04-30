داخلين على عملية قلب مفتوح.. رامز جلال يوجه رسالة لـ ياسمين رئيس.. شاهد

شارك الفنان رامز جلال، جمهوره بصورة جديدة مع ياسمين رئيس من كواليس حلقة أمس، الأربعاء، ببرنامج "مجنون رسمي".









وعلق رامز جلال، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، "بودر وكونتورنج!!! ... احنا داخلين على عملية قلب مفتوح #رامز_مجنون_رسمي".









وكانت الفنانة ياسمين رئيس، ضيفة حلقة أمس من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "إم بي سي مصر".









شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت كلا من رامز جلال وياسمين رئيس، خاصة مشهد صدمتها عند رؤية رامز، وإدراكها انها ضحية لبرنامجه.









يذكر أن قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.









قالت النقابة في بيان أمس، الأربعاء، "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر".









وتعقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابه الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلاميه التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعه قنوات MBC، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصريه وتبث من دوله الامارات العربيه المتحده وفقًا للقوانين المُتبعة.



