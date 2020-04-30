AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

داخلين على عملية قلب مفتوح.. رامز جلال يوجه رسالة لـ ياسمين رئيس.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:12 ص
رامز جلال
رامز جلال
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان رامز جلال، جمهوره بصورة جديدة مع ياسمين رئيس من كواليس حلقة أمس، الأربعاء، ببرنامج "مجنون رسمي".


وعلق رامز جلال، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، "بودر وكونتورنج!!! ... احنا داخلين على عملية قلب مفتوح #رامز_مجنون_رسمي".


وكانت الفنانة ياسمين رئيس، ضيفة حلقة أمس من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "إم بي سي مصر".


شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت كلا من رامز جلال وياسمين رئيس، خاصة مشهد صدمتها عند رؤية رامز، وإدراكها انها ضحية لبرنامجه.


يذكر أن قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.


قالت النقابة في بيان أمس، الأربعاء، "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر".


وتعقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابه الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلاميه التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعه قنوات MBC، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصريه وتبث من دوله الامارات العربيه المتحده وفقًا للقوانين المُتبعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

MBC تصدر بيانا عاجلا بعد قليل للرد على وقف برنامج رامز جلال

نقيب الإعلاميين لـ صدى البلد: رامز جلال لن يظهر على الشاشة حتى يقنن أوضاعه

أول رد من قناة MBC بعد وقف ظهور رامز جلال على التلفزيون

لهذه الأسباب لا يمكن لأحد وقف برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

رد فعل ياسمين رئيس في رامز مجنون رسمي .. شاهد

تفاصيل اللحظات الحاسمة من وقف برنامج رامز جلال إلى عرض أحدث حلقاته

ترشيحاتنا

الحالة 4.. الإعلان عن إصابة كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف بكورونا

الداخلية السعودية تعلن تخفيفا جديدا لإجراءات الحظر بسبب كورونا

أهم الأخبار.. أزمة رامز مجنون رسمي تشتعل.. تأجيل صرف منحة العمالة.. شبيه تركي آل الشيخ يثير الجدل

لفظ خارج من رامز جلال عن دينا الشربينى و ياسمين رئيس.. فيديو

خروج حالتين من مستشفى قها للعزل بعد تعافيهما من كورونا

الحكومة البريطانية توافق على استئناف الدوري الإنجليزي من جديد.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظروف غامضة.. انتحار رجل أعمال هندي من الطابق الـ 14 في دبي.. تفاصيل

قائدة مظاهرات ضد الحظر والتباعد الاجتماعي تصاب بـ كورونا في بريطانيا

أغلى من لامبورجيني.. أصغر سيارة في العالم سعرها 420 ألف دولار.. تعرف على السبب