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سيارات

لادا تكشف عن أيقونتها الجديدة رباعية الدفع بسعر منافس ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة لادا في موسكو، عن بدء بيع نموذج جديد من سيارات "إكس راي كروس" رباعية الدفع، حيث يتميز النموذج الجديد بهيكل أنيق بطول 4 أمتار و17 سم، وبعرض 198 سم، وارتفاع 164 سم.

 

وحصلت السيارة على قمرة واسعة مزودة بمقاعد رياضية مخصصة لـ 5 ركاب يمكن التحكم بها كهربائيًا، وتتميز بواجهة قيادة فيها شاشة كبيرة تعمل باللمس يمكنها الاتصال مع أجهزة أندرويد عبر البلوتوث.

 

وزودت لادا بأنظمة أمان تعتمد على حساسات أمامية وخلفية وكاميرات ترصد الاجسام من أمام السيارة خلفها .

 

السيارة لديها علبة سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل ونوعين حركات محركات بسعة 1.8 لتر، وعزم 122 حصانًا، إضافةً إلى محركات 1.6 لتر، وعزم 113 حصانًا.

 

وستحصل السيارة على نظام دفع أمامي، ونظام دفع خلفي، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، أما أسعارها فستتراوح بين 13 و16 ألف دولار.

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