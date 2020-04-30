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فن

عمرو عبد الجليل يعلق على تصرفات الربوت زين: الظاهر أنا زودت هرمونات المحن

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:01 ص
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
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سيد احمد
نشر الفنان عمرو عبد الجليل تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " يعلق عن تصرفات الربوت زين فى مسلسل " النهاية .
وكتب عمرو عبد الجليل " الظاهر وانا بعمل الروبوت زودت هرمونات المحن عنده شوية".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

ممكن روبوت للكراش وتزود محن زي ما أنت عاوز ومش هنختلف في الحساب .

ما تنطق يابني انت بتعمل الروبوت دا ازاي.

لما تشوف الروبوت الي انت عاملة والي بيعملوا انا جيلكم ورقبتي اد السمسمة وضميري مأنبني .

وعلق الفنان بيومى فؤاد قائلا " انت كنت شغال في احتواء ولا ايه ياعمرو ".

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.


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