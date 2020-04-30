AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قائدة مظاهرات ضد الحظر والتباعد الاجتماعي تصاب بـ كورونا في بريطانيا

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:51 ص
قائدة مظاهرات تصاب
قائدة مظاهرات تصاب بكورونا
Advertisements
عزة عاطف
اعترضت امرأة بريطانية بشدة على إجراءات التباعد الاجتماعي الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، بل ونظمت مسيرات احتجاجية مضادة للحظر التام.

لكن المعارضة «أودري ويتلوك» غابت عن اثنين من مسيرات مجموعتها الاحتجاجية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وفقًا لصحيفة مترو.

وتقول أودري بأنها أُجبرت على عدم حضور مظاهرات ReOpen NC الأولى في رالي بولاية نورث كارولينا، إذ كانت في الحجر الصحي لمدة أسبوعين تنتهي يوم الأحد القادم.

لم تيأس المعارضة الكبيرة ولم تتعظ مما حدث لها بسبب التجمعات وكتبت في منشور على فيسبوك كيف أن القيود بما في ذلك أمر البقاء في المنزل لحاكم الولاية روي كوبر تنتهك حقوق المواد الأولى والخامسة والرابعة عشرة. 

والآن وقد تعافت من المرض تنوي حضور التجمعات مستقبلًا في تحد لإجراءات الطوارئ الصارمة، تقول: "بقيت في عزلة ذاتية داخل منزلي حسب توجيهات إدارة الصحة في المقاطعة.. ولم أحضر أي أحداث لـ ReOpen NC لكنني سأعود".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب يعلق على مظاهرة إسكندرية ضد فيروس كورونا: مشهد صادم للجميع

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة

فيروس كورونا يعلن انتماءه السياسي.. الوباء يسدد ضربة قاصمة لليمين المتطرف في أوروبا

رغم العزل والبقاء في المنزل.. سيدة تصاب بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

يتحدث وهو يبكي.. رامز جلال: أنا الضغط عليا كتير في حياتي

الداخلية السعودية تعلن تخفيفا جديدا لإجراءات الحظر بسبب كورونا

حجب إشارة MBC مصر.. محام: ما يقدمه برنامج رامز جلال جريمة.. فيديو

الإعلاميين تصعد ضد رامز جلال: بلاغ للنائب العام

وفاة شقيق فنان شهير بسبب فيروس كورونا

توقف عن تناولها بعد الإفطار.. خطر كبير لـ الحلويات في هذا التوقيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائدة مظاهرات ضد الحظر والتباعد الاجتماعي تصاب بـ كورونا في بريطانيا

أغلى من لامبورجيني.. أصغر سيارة في العالم سعرها 420 ألف دولار.. تعرف على السبب

«المصر» العماني.. حكاية وراءها تفرد وأناقة رجال السلطنة