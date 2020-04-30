قائدة مظاهرات ضد الحظر والتباعد الاجتماعي تصاب بـ كورونا في بريطانيا

اعترضت امرأة بريطانية بشدة على إجراءات التباعد الاجتماعي الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، بل ونظمت مسيرات احتجاجية مضادة للحظر التام.





لكن المعارضة «أودري ويتلوك» غابت عن اثنين من مسيرات مجموعتها الاحتجاجية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وفقًا لصحيفة مترو.





وتقول أودري بأنها أُجبرت على عدم حضور مظاهرات ReOpen NC الأولى في رالي بولاية نورث كارولينا، إذ كانت في الحجر الصحي لمدة أسبوعين تنتهي يوم الأحد القادم.





لم تيأس المعارضة الكبيرة ولم تتعظ مما حدث لها بسبب التجمعات وكتبت في منشور على فيسبوك كيف أن القيود بما في ذلك أمر البقاء في المنزل لحاكم الولاية روي كوبر تنتهك حقوق المواد الأولى والخامسة والرابعة عشرة.



