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أخبار البلد

أهم الأخبار.. أزمة رامز مجنون رسمي تشتعل.. تأجيل صرف منحة العمالة.. شبيه تركي آل الشيخ يثير الجدل

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:33 ص
صدي البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 


أول رد من قناة MBC بعد وقف ظهور رامز جلال على التلفزيون

تعقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابة الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلامية " اقرأ المزيد



تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة" اقرأ المزيد



عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس اليوم، لبحث الموقف الحالي للتداعيات السلبية لـ فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها " اقرأ المزيد ".



تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول: " تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي، وعند الاستيقاظ كان مؤذن الفجر يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله" فشربنا " اقرأ المزيد " .



حذر رئيس أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، اليوم الأربعاء، من أنه لن يكون هناك أي لقاحا جاهزًا لفيروس كورونا المستجد حتى أواخر العام المقبل" اقرأ المزيد ".



أعلنت وزارة الداخلية السعودية تخفيفا جديدا لإجراءات الحظر في محافظة القطيف، والتي كانت قد اتُّخذت؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" " اقرأ المزيد " .



حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عدم اتخاذ التدابير الصارمة، عند فتح اقتصاد البلاد مجددا " اقرأ المزيد ".





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