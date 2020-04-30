إبراهيم سعيد: المدرب الأجنبي الأصلح للأهلي والزمالك.. فيديو

أكد إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، أن المدرب الأجنبي هو الخيار الأنسب لتدريب فريقي الأهلي والزمالك.









وأضاف إبراهيم سعيد، أثناء استضافته ببرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، أن شخصية المدرب هي من تقود الفريق إلى تحقيق البطولات والألقاب مع الفرق الكبيرة، مشيرًا إلى أن تواجد المدرب الأجنبي مع الأهلي والزمالك كان له تأثير إيجابي على اللاعبين بالتزامهم بالتعليمات سواء داخل أو خارج الملعب.





وأشار إبراهيم سعيد، إلى أن الاستفادة من تواجد المدرب الأجنبي ترجع للمنتخب الوطني، كما حدث في الـ 3 بطولات أفريقيا لالتزام اللاعبين وتقديم الأداء المطلوب داخل الملعب.



