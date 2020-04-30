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أخبار العالم

سيناريو كورونا الأسوأ.. وكالة الطوارئ الأمريكية تطلب 100 ألف كيس موتى إضافي

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:12 ص
وكالة الطوارئ الأمريكية
وكالة الطوارئ الأمريكية تطلب 100 ألف كيس موتى إضافي
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شيماء مصطفى
كشف مسئولون أمريكيون، عن أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، طلبت 100 ألف كيس موتى إضافي، استعدادًا لأسوأ سيناريو بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقدمت الوكالة بطلب في 21 أبريل بقيمة 5.1 مليون دولار؛ للحصول على أكياس موتى إضافية، بعد أسابيع فقط من تقدمها بطلب لشراء 100 ألف كيس موتى.


وقالت متحدثة باسم الوكالة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الإدارة تركز حاليًا على "أسوأ سيناريو ممكن للوباء" منذ بداية جهود الاستجابة للفيروس.


وأضافت "من أجل مكافحة السيناريو الأسوأ، أطلقت الوكالة الفيدرالية مجموعة واسعة من عقود الاستحواذ لزيادة المخزون الخاص بأكياس الموتى لديها إذا لزم الأمر".


وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس، الأربعاء، 60 ألف حالة، مع تسجيل أكثر من مليون إصابة بالوباء.

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