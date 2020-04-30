استفزاز تركي ..حكومة أنقرة تعلن دعم الوفاق في طرابلس على حساب الليبيين

في استفزاز جديد من حكومة تركيا، تعهدت أنقرة بالدفاع عن حكومة الوفاق في طرابلس التي تدعمها المليشيات والمرتزقة، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.





وقبل قليل أعلن الجيش الوطني الليبي وقف لإطلاق النار في عموم البلاد.





ومنذ أيام أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي تجاوز إتفاق الصخيرات ، معتبرا أنه اتفاق قد تجاوزه الزمن، في ظل مساعيه المستمرة للقضاء على الجماعات الإرهابية.





وقال حفتر، إنه قبل تفويض الشعب له للعمل وفق المصلحة الوطنية، ويستمر الجيش في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.





وتدعم تركيا حكومة الوفاق وقد أرسلت قوات ومقاتلين سوريين موالين لها لمساندتها.





ودعت تركيا المجتمع الدولي لدعم الوفاق على حساب الحكومة الليبية في بنغازي.





وأكدت أن تركيا «ستواصل بالتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في الدفاع عن حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الأخرى».