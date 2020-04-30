مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 75 من المصريين العالقين في جوهانسبرج خلال ساعات

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أن رحلة استثنائية ستصل خلال الساعات القليلة القادمة، من مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا إلى مطار مرسى علم، تنظمها شركة "مصر للطيران" وتحمل رقم ms840، لإعادة المصريين العالقين، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.









وأضافت المصادر، أن الرحلة من المقرر أن تصل في الساعات الأولي من صباح الخميس في تمام الساعة 5:15 صباحا وتقل 75 راكبًا مصريا، وفور وصول الرحلة إلى مطار مرسى علم من المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج.









وبدأت وزارة الطيران المدنى تسيير رحلاتها الاستثنائية والتى تستمر حتى نهاية أبريل الجارى، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.









كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



