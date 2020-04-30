AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: التربح المادي والمعنوي بالدين أخطر أدوات ضرب المجتمعات

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:32 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من أخطر ما يضرب أي مجتمع من المجتمعات "داء الجهل"، و"داء الهوى" الذي يؤثر أصحابه المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ومن أخطر أنواع الهوى المتاجرة بدين الله - عز وجل - واتخاذه وسيلة للتربح المادي أو المعنوي أو كليهما.


وأضاف وزير الأوقاف، خلال الخاطرة الرمضانية السابعة بعنوان "الجهل والهوى"، أما الأشد خطورة وفتكًا بالمجتمعات فالعمالة والخيانة، فلم تسقط دولة من الدول عبر التاريخ القديم أو الوسيط أو الحديث إلا كانت العمالة والخيانة أحد أهم عوامل سقوطها.


وتابع "علينا أن نتنبه إلى خطورة الكيانات العميلة التي تُستخدم وتمول خارجيًّا لهدم أوطانها ، وعلينا أن نكثف جهودنا الفكرية والثقافية والإعلامية لتحصين النشء والشباب وسائر أبناء المجتمع ضد محاولات الاستهداف والاستقطاب أو التغييب التي تستهدفهم بها قوى الشر والظلام".


وطالب "علينا أن نعمل جميعًا على كشف هذه الجماعات الضالة وفضحها وتعريتها أمام المجتمع ، مع التأكيد على أن التستر على أي من هذه العناصر الإرهابية المتطرفة خيانة للدين والوطن ، وعلينا أيضًا أن نعلي من شأن المؤسسات الوطنية ، ونواجه بقوة محاولات الجماعات المتطرفة إفقاد المجتمع أو بعض أبنائه الثقة في هذه المؤسسات ، فالمؤسسات القوية تعني دولة قوية ، وإضعاف المؤسسات إضعاف لكيان أي دولة".


واستطرد "لعل الجميع يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية الدولة القوية في رعاية وحماية مصالح أبنائها".
 

وذكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: أكدنا ، ولا زلنا نؤكد  وسنظل نؤكد : أن مصالح الأوطان من صحيح مقاصد الأديان ، وأن رجلًا فقيرًا في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه وتحمي مصالحه في الداخل والخارج ، والآخر لا سند له ، ولا ظهر له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يبحث الترتيبات النهائية لمؤتمر الشأن العام

وزير الأوقاف: علينا استغلال أزمة كورونا فى التخلص من العادات السيئة

وزير الأوقاف: لا مجال للعقول المتحجرة في عالم ما بعد كورونا

لماذا نغلق المساجد ونترك وسائل النقل العامة؟.. وزير الأوقاف يجيب

وزير الأوقاف: حياة المواطن وكرامته أولوية أولى للرئيس السيسي

وزير الأوقاف: من يعرض حياة المصريين للخطر يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة

ترشيحاتنا

الإعلاميين تصعد ضد رامز جلال: بلاغ للنائب العام

الصحة: تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

تفتيت حصوات الكلى..٢١ فائدة لتناول الزعتر

إحالة مخرج برنامج رامز جلال للتحقيق.. تفاصيل

شاهد | ضابط يبرّح صبيًا ضربًا في بريطانيا وفيديو يفضحه

حكم جماع الزوجة في رمضان .. الأزهر: 15 حقيقة عنه وتفاصيل لا يعرفها الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور

جيبة جلد ومكياج صاخب.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها في إطلالة جديدة.. شاهد

شاهد | ضابط يبرّح صبيًا ضربًا في بريطانيا وفيديو يفضحه