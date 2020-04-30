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رياضة

مدير العلاقات في فينورد: ضعف الرواتب سبب غياب اللاعبين المصريين عن الفريق ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد خيدو فادر مدير العلاقات الدولية بنادي فينورد الهولندي أن قرار وقف النشاط الكروي صدر من الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هولندا طبقت الإغلاق الجزئي.


وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن مسابقات الناشئين والشباب ستسكمل في هولندا هذا الموسم.


وأكد أن ناديه أحد الأندية التي اعترضت بشدة على قرار إلغاء بطولتي الدوري والكأس.


وتابع أن عدم خوض نهائي الكاس أمام أوتريخت يمثل خسارة كبيرة لـ الفريق.


وأكمل أن سر غياب اللاعبين المصريين عن الدوري الهولندي هو بسبب انخفاض الرواتب مقارنة بـ دول أخرى.
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