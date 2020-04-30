مدير العلاقات في فينورد: ضعف الرواتب سبب غياب اللاعبين المصريين عن الفريق ..فيديو

أكد خيدو فادر مدير العلاقات الدولية بنادي فينورد الهولندي أن قرار وقف النشاط الكروي صدر من الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هولندا طبقت الإغلاق الجزئي. تفشيالإغلاق









وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن مسابقات الناشئين والشباب ستسكمل في هولندا هذا الموسم.









وأكد أن ناديه أحد الأ ندية التي اعترضت بشدة على قرار إلغاء بطولتي الدوري والكأس.









وتابع أن عدم خوض نهائي الكاس أمام أوتريخت يمثل خسارة كبيرة لـ الفريق.







