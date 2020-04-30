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محافظات

منتصف الليل.. محافظ الجيزة يتابع ميدانيا جهود رفع المخلفات والنظافة بالشوارع

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء أمس، الأربعاء، مجهودات رفع المخلفات والقمامة والتجريد للوقوف علي الأعمال وحالة الشوارع ومدي التزام شركات الجمع برفع المخلفات علي مدار اليوم قبل وبعد الإفطار وذلك بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور.  


وأشار "راشد"، إلى أنه تلقي عددا من شكاوي المواطنين بشان التأخر في رفع المخلفات بشارع ترسا خاصه عقب الافطار ما يسئ للمظهر العام للشارع موجها بالتشديد علي الشركات المسئولة عن القطاع بتكثيف اعمال رفع المخلفات علي مدار اليوم ومتابعة دورية لحاله الشارع.  


وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الطالبية ورئيس هيئة النظافة بعدم السماح بوجود اي مخلفات بنهر الشارع مجددا  .


كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير ترعة المريوطية في ضوء المتابعة الدورية لنسب انجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.


وتفقد راشد منفذ بيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة التابع لحي الطالبية وذلك للوقوف علي توافر السلع للمواطنين. 


جولة المحافظ التي استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس، حرص أثناءها علي متابعة مجهودات رفع المخلفات بشوارع العشرين والملكة وترعة عبد العال موجها بتكثيف حملات ضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الرتش بنهر الطريق. 


رافق محافظ الجيزة خلال جولته  اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس هيئة النظافة .


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