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فن

متقوليش يا حبو.. مشهد كوميدى لشيكو وميرنا جميل من مسلسل اللعبة.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر النجم هشام محمد "شيكو" مشهدًا جديدًا له من مسلسل اللعبة برفقة الفنانة ميرنا جميل ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، من كواليس مسلسل اللعبة، رفقة ميرنا جميل.

وكتب مُعلقًا على الفيديو: "يا خسارة يا إسراء ..متقوليش يا حبو قولي يا غشو بحبك يا ايسو".


مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
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