منذ عهد الملك فاروق.. «المسجد الكبير بالخارجة» صرح إسلامي شهير في الوادي الجديد

يعتبر المسجد الكبير بالخارجة من المعالم الاسلامية الشهيرة التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد،حيث أعيد تشييده أكثر من مرة إلى أن وصل إلى مجمع إسلامي كبير وأحد أهم المعالم الإسلامية بالخارجة.

بني المسجد بناء علي رغبة مواطني الخارجة في بناء مسجد يؤدون فيه صلواتهم ، نظرا لبعد المساجد الأخرى عنهم، وكان ذلك أثناء حكم محافظ الجنوب في ذلك الحين محمد بك وصفي، عام 1936م، في عهد الملك فاروق، ومحافظة الجنوب كانت تضم محافظتي "أسيوط والوادي الجديد" قبل الانفصال.

يقول الشيخ مصطفي عبد الرحيم إن المسجد الكبير بني في ميدان الشعلة بمنطقة الخارجة القديمه ، على مساحة 1700 متر مربع، مستخدمين في بنائه الطوب اللبن حينها، وشيدت له أعلى مئذنة لمسجد في محافظة الوادي الجديد، ليكون مميزا عن باقي المساجد، ورمم المسجد وجدد في عهد أنور البارودي محافظ الوادي الجديد ومع مرور الزمن هدمت المئذنة وأعيد بناؤها مرة أخرى، نظرا لوجود تصدعات بها هددتها بالانهيار، وهددت سلامة المسجد أيضا.

وأضاف أنه مع مرور الزمن وارتفاع منسوب المياه الجوفية أسفل قواعد المسجد، وظهور تصدعات في جدرانه، قرر المسؤولون هدم المسجد القديم، وبناء صرح إسلامي كبير، يقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين.

وتابع أنه تم هدم المسجد القديم عام 2006 ، وتم التخطيط لإنشاء المجمع الاسلامي الجديد، والذي افتتح في عام 2012، وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 12 مليون جنيه، وسمي المسجد الجديد "بالمجمع الإسلامي الكبير"، نظرا لكونه صرحا إسلاميا فريدًا علي مستوي صعيد مصر يضم العديد من الخدمات للمواطنين، حيث يتكون المسجد من مصلى للرجال على مساحة 900 متر مربع، ومصلى للنساء على مساحة 120 متر مربع، ومكتب لتحفيظ القران الكريم، وعيادات خارجية، ودار ضيافة.

وأكد أن هذا المسجد يمثل قيمة دينية كبيرة لدى أبناء الخارجة، وله ذكريات كثيرة معهم، وصلى فيه كثير من علماء الدين الأجلاء وغيرهم من الشخصيات العامة والوطنية، وله مكانة عظيمة فى نفوس الاهالى حيث كانت تقام حلقات دينية بصفة مستمرة طوال شهر رمضان بصفة خاصة وباقي شهور السنة بصفة عامة الا ان وباء كورونا حال دون ذلك خلال هذه الايام .

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