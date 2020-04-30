درة تروج لحلقتها في برنامج اغلب السقا على الانستجرام

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورًا لها من خلال مشاركتها في برنامج اغلب السقا





وظهرت برفقة النجم أحمد السقا ورزان المغربي وكتبت معلقة على الصور: غدًا في برنامج اغلب السقا".





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.





ويضاف إلى ذلك مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.



