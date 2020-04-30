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أحمد ناجي: فيديوهات اليوتيوب لا تصلح لتمارين حراس المرمى

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:05 ص
أحمد ناجي مدرب حراس
أحمد ناجي مدرب حراس المرمى
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حسن رضوان
أكد الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب مصر قائلا:"ان جميع المدربين الذين يشاهدوا فيديوهات على اليوتيوب ويتم تطبيقها مع الأعمار المختلفة أن كل مرحلة في التدريب لها خصائص ولابد ان تكون مقننة ولكل مرحلة لها وعمرها.

وتابع حديثه قائلا:" المستوي العقلي مرتبط بالجهاز العصبي لأنها مرتبط بالعملية التدريبية ارتباط، وثيق وعلي المدرب ان يكون حريص علي المرحلة العمرية قبل تدريبها حتي تستوعب ما تفعله".

ونصح ناجي خلال برنامج العميد في الجون للإعلامي سيد الخولي مدربين حراس المرمي باتباع بثلاث اشياء اثتاء التدريب أولا الحجم والشدة وفترة الراحة.

وتابع قائلا:" هما دول تقدر تلعب بيهم في الوحدة التدريبية ممكن يبقي نفس التدريب هو هو بس الشدة مختلفة بين واحد والتاني كما يوجد ادوات حديث تستخدم لتدريب حراس المرمى من حلالها بيتم اكتشاف النمو.

وتابع ناجي قائلا:" التدريب محسوبة الوقت والحجم لفترة الراحة مع حراس المرمي لابد من وجود عناصر بيتم العمل عليها مقسمة لجزئين مع الفريق والاخر مع التدرىب التخصصي حراس المرمى، وبيكون فيه اتفاق مع المدير الفني أثناء التدريب.
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