محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء مجزر حصة شبشير الآلي

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا ، أعمال إنشاء مجزر حصة شبشير الآلي، والذي يقع علي مساحة 30 قيراطا.





أوضح محافظ الغربية، أن الهدف من إنشاء المجزر هو إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل ، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.





وأضاف، أن المجزر جاري إنشاؤه علي أحدث الطرق العالمية، لافتا الي ان المجزر يستوعب أكثر من 1680 رأس يوميًا ، ويتكون من عنبرين، إحداهما للاغنام والماعز والبقر والعجول، والآخر للجمال، الي جانب احتواء المجزر علي محطة لتدوير مخلفات الحيوانات والاستفادة منها "كوكر" واستغلالها كعلف للحيوانات والأسماك.





قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن تكلفة إنشاء المجزر تقدر ب 40 مليون جنيه، مشيرا الي انتهاء الأعمال خلال 8 شهور ، وذلك لخدمة أهالي مركزى طنطا والمحلة .





و افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمهندس عادل عطيه سعد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية مشروعات محطات رفع صرف الصحي بقريتي (منشاه عبد الله- كفر الحج داود) مركز السنطة.



