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أخبار العالم

صحيفة يابانية تكشف معلومات جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:01 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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شيماء مصطفى
كشفت تقارير إعلامية يابانية، عن معلومات جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وذكرت صحيفة "Gendai Business" اليابانية، أن كيم جونج أون، لم يتخذ أي قرار أو يوقع على أي وثائق رسمية منذ أسابيع.

وأوضحت أن حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية أرسل عدة مقترحات إلى كيم جونج للحصول على موافقته وتوقيعه، ولكن لم يتم إعادة الوثائق مرة أخرى. 

كما أشارت إلى أن العديد من الولايات لم تتلق وثائق بتوقيع الزعيم الكوري الشمالي منذ منتصف أبريل.

يأتي ذلك وسط شائعات بتدهور الحالة الصحية لـ كيم جونج أون أو التكتم على وفاته، لكن كوريا الجنوبية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدا أنهما يعلمان مكان وجوده.

وفتح اختفاء كيم في الأسبوعين الماضيين وعدم ظهوره ومشاركته في مناسبات رسمية هامة، باب الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وعن إجرائه عملية جراحية فاشلة، ووصل الأمر ببعض وسائل الإعلام الغربية لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.
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