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سيارات

كروز تكشف عن سيارتها الجديدة التي تعمل بالطاقة المتجددة

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة كروز المتخصصة في تصنيع سيارات الأجرة الكهربائية التي تعمل بأنظمة القيادة الذاتية، كما أنها تعد إحدى الشركات الفرعية التابعة لمجموعة "جنرال موتورز".


وأوضحت أن شركة "كروز" المصنعة للسيارات الكهربائية والمطورة لأنظمة القيادة الذاتية تعد من شركات السيارات القلائل على مستوى العالم التي تستخدم في توليد الطاقة لسياراتها مصادر طاقة متجددة بنسبة 100%.


وأضافت "كروز"، أن السيارات التابعة للشركة يتألف أسطولها  بالكامل من السيارات الكهربائية لذلك أصبحت كروز متفوقة على أبرز منافسيها في هذا المجال وهي شركة فورد وفولكس فاجن.


كما أن شركة كروز نجحت في استخدام الطاقة الشمسية المتجددة بشكل كامل في توليد الطاقة بسياراتها كان المحرك الأساسي له .


ويضاف إلى ذلك نسبة الاعتماد على المحروقات  في توليد الطاقة الكهربائية بالولايات المتحدة 65 % مع نهاية 2018 ما جعلها تبدأ في إيجاد حلول بديلة تساعد بها على تطوير ونشر الطاقة النظيفة.

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